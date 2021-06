Damrak stevent af op vrijwel vlak begin van handelsdag

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger dankzij sterke koerswinsten onder de Japanse autofabrikanten. In Sydney won de All Ordinaries 1 procent na een sterker dan verwachte groei van de Australische economie in het eerste kwartaal.

Bij de hoofdbedrijven op het Damrak zal het aandeel Shell mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. Analisten van Cowen zijn het volgen van het olie- en gasconcern gestart met een outperform-advies.

Aan het overnamefront heeft investeerder Gilde zijn bod op detacheerder DPA officieel gelanceerd. Gilde bracht begin maart een bod uit op DPA van 1,70 euro per aandeel. Het bod waardeert DPA op een kleine 80 miljoen euro en wordt gesteund door het bestuur van de detacheerder. De aanmeldingstermijn loopt tot 28 juli. De grootaandeelhouders van DPA, die samen ruim 66 procent van de aandelen in handen hebben, hebben al toegezegd hun aandelen te verkopen aan Gilde.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis liet weten de samenwerking met Techstars te hebben vernieuwd. De samenwerking richt zich op het vooruithelpen van startup-bedrijven. Financiële details werden niet gegeven.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index tikte tussentijds de hoogste koers ooit aan en eindigde 0,9 procent in de plus op 715,94 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1074,61 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1 procent. Wall Street eindigde met kleine koersuitslagen. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 34.575,31 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,2211 dollar waard, tegen 1,2243 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 67,96 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 70,55 dollar per vat.