Autofabrikanten helpen Japanse beurs vooruit

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag licht vooruit. Vooral de Japanse autofabrikanten deden goede zaken door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis. Ook hopen beleggers dat de ergste problemen in de autosector die worden veroorzaakt door het wereldwijde chiptekort, waarschijnlijk spoedig achter de rug zullen zijn. De versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan zorgde eveneens voor optimisme over de heropening van de binnenlandse economie.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger op 28.946,14 punten. Honda klom ruim 4 procent en Toyota steeg 2 procent tot een nieuw recordniveau. De beide autofabrikanten lieten wel weten hun productie in Maleisië tijdelijk te staken vanwege de lockdown in het land, die dinsdag begon. Concurrenten Mazda en Mitsubishi wonnen tot 4 procent. Ook de spoorwegbedrijven en luchtmaatschappijen behoorden tot de sterkste stijgers door de verwachting dat mensen weer meer zullen gaan reizen. West Japan Railway klom 7 procent en Japan Airlines won 3 procent.

De Chinese beurzen lieten verliezen zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 1 procent dankzij een sterker dan verwachte groei van de Australische economie in het eerste kwartaal. Het bruto binnenlands product van Australië groeide afgelopen kwartaal met 1,8 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei van 1,5 procent.