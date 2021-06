JBS herstelt zich van cyberaanval door mogelijk Russische hackers

JBS, ‘s werelds grootste vleesverwerker, zegt dat de meeste slachterijen voor rundvlees, varkensvlees en gevogelte woensdag weer operationeel zullen zijn. Een cyberaanval had in de afgelopen dagen een aanzienlijk deel van de Amerikaanse vleesindustrie platgelegd. De aanval met ransomware is waarschijnlijk afkomstig van een uit Rusland opererende criminele organisatie.

Het van oorsprong Braziliaanse JBS is wereldwijd actief met vleesverwerking. De georganiseerde cyberaanval begon zondag en was volgens JBS gericht op de Amerikaanse computerservers. Het bedrijf legde dinsdag alle slachterijen in de Verenigde Staten stil. Op maandag waren al fabrieken in Australië stil komen te liggen.

JBS meldde dinsdagavond (lokale tijd) dat er significante vooruitgang is geboekt in het oplossen van de cyberaanval. ‘Onze systemen komen weer online en we sparen kosten nog moeite om deze bedreiging tegen te gaan’, zei Andre Nogueira namens JBS in de Verenigde Staten.

De VS hebben rechtstreeks contract met de Russische regering opgenomen over de cyberaanval. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis is aan de Russische regering te kennen gegeven dat ‘verantwoordelijke staten’ geen ransomware-criminelen huisvesten.