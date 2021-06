Bijna de helft meer caravans en campers verkocht dan jaar geleden

Caravan- en camperbedrijven hebben in de eerste vijf maanden van 2021 ruim 20.000 nieuwe en tweedehands kampeerauto’s en caravans afgeleverd, melden BOVAG en RDC. Het gaat om een toename van ruim 42 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en het hoogste gecombineerde aantal in de afgelopen vijftien jaar.

Tot en met mei werd een absoluut recordaantal van 1655 nieuwe en 7677 tweedehands campers verkocht. In beide gevallen is dat ruim 60 procent meer dan een jaar eerder. Ook werden 6640 tweedehands caravans afgeleverd, een kwart meer dan in 2020. Sinds 2009 zijn niet zoveel gebruikte caravans door de vakhandel verkocht.

Ook nieuwe caravans zijn aan een opmars bezig. Daar was een groei van ruim 34 procent te zien. De laatste keer dat in de eerste vijf maanden van het jaar meer dan 4000 nieuwe caravans werden verkocht, was in 2012.

Heel Nederland telt inmiddels meer caravans en campers dan ooit. Op 1 juni stonden er 568.722 geregistreerd. Dat zijn er 17.500 meer dan anderhalf jaar geleden. Afgelopen maand werd daarnaast de 150.000e kampeerauto in Nederland geregistreerd, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.