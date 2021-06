ACM wil dat netbeheerders juten draadisolatie versneld vervangen

Enkele jaren terug heeft zich volgens de toezichthouder tijdens werkzaamheden in een meterkast een keer een elektrocutie voorgedaan. Hoewel het om een enkel voorval gaat, vond de ACM dit zo ernstig dat de autoriteit bij netbeheerders heeft aangedrongen om zo snel mogelijk met een aanpak te komen.

Er is onder meer gesproken met Netbeheer Nederland en de individuele partijen uit de branche. Hoewel de netbeheerders op basis van nader onderzoek geen acuut veiligheidsrisico hebben geconstateerd, gaan ze de onveilige juten bedrading waar nodig verwijderen. De komende jaren blijft de ACM de voortgang van de werkzaamheden door de netbeheerders volgen.

Wie wil uitzoeken of er juten isolatiemateriaal in zijn of haar huis aanwezig is, kan het beste kijken op de website van netbeheerders die specifiek gaat over veiligheid, www.energieveilig.nl. Met jute geïsoleerde elektrische bedrading zou herkenbaar zijn aan een matte en niet-gladde buitenkant met een geweven structuur van vezels. Dit in tegenstelling tot rubberen isolatie, die glad is en een licht glanzend oppervlak heeft.