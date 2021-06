‘Biden schort omstreden vergunningen op voor boringen in Alaska’

De Amerikaanse president Joe Biden zal de begin dit jaar verleende vergunningen voor olie- en gasboringen in een afgelegen natuurgebied in de Amerikaanse staat Alaska naar verluidt opschorten. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Biden zo de omstreden actie van zijn voorganger Donald Trump ongedaan probeert te maken. Trump besloot in de nadagen van zijn presidentschap een versneld vergunningstraject in te zetten, omdat hij wist dat zijn opvolger Biden tegen de boringen in het gebied was.

Het gaat om het natuurgebied Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska. Het omstreden karakter van de vergunningen zorgde er al voor dat grote oliebedrijven niet meededen aan de veiling. De opbrengst van de veiling was ruim 14 miljoen dollar, wat veel lager was dan destijds was gehoopt door de overheid. De meeste biedingen kwamen van een overheidsdienst van Alaska. Ook twee kleine oliebedrijven deden mee, maar grote olieconcerns als bijvoorbeeld ExxonMobil en Chevron lieten de veiling links liggen.

De oplossing waarvoor Biden nu lijkt te kiezen, is voor veel milieuactivisten en inheemse stammen waarschijnlijk niet voldoende. Zij zien liever dat de overeenkomsten volledig ongeldig worden verklaard. Ze zijn fel tegenstander van de boringen omdat de natuur en het dierenleven zoals ijsberen en rendieren in gevaar zouden komen door bijvoorbeeld olievervuiling. Er waren dan ook rechtszaken aangespannen tegen de vergunningen. Biden heeft eerder zelf gezegd dat boringen in het natuurgebied een grote ramp zouden zijn en dat hij die zou verbieden.