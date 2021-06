‘Klachtenrecord examens door slecht online onderwijs en stress’

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren zijn in het eerste tijdvak van het eindexamen in totaal ruim 212.000 klachten binnengekomen. ‘Dat record was zeker geen doel, maar toont wel aan dat leerlingen meer zorgen hebben dan ooit’, zei LAKS-woordvoerster Myriam van de Wiel dinsdag. ‘We kregen al het hele jaar signalen van scholieren die slecht onlineonderwijs hadden of kampten met stress en onzekerheid.’

De klachten over de opgaven werden volgens Van de Wiel elke dag bekeken door vakexperts en doorgegeven aan het College voor Toetsen en Examens. Bij sommige klachten over de organisatie van de examens is de Onderwijsinspectie ingeschakeld. ‘Meer klachten dan normaal gaan over een gebrekkige voorbereiding of niet behandelde stof.’

Maandag was al duidelijk dat dit schooljaar sprake is van een recordaantal klachten en meldingen. Het oude record, ruim 204.000 klachten, stamt uit 2016. Het meest werd geklaagd over de havo-toetsen Nederlands (16.000) en wiskunde a (13.210). Veel klachten gingen over de moeilijkheidsgraad van de examens. Havoleerlingen klaagden het meest (90.000 keer), gevolgd door vwo’ers (75.000).

Tweede tijdvak

Dinsdag, de laatste dag van het reguliere eindexamen, stonden de talen Spaans, Russisch, Arabisch, Turks en Fries op het programma voor havo- en vwo-leerlingen. Bijna 3800 leerlingen doen in één of meer van deze vakken examen. De vmbo’ers waren maandag al klaar of hadden, afhankelijk van hun vakkenpakket, vorige week al hun laatste examenvak.

De middelbare scholieren die eindexamen doen hebben nu zo’n twee weken om op adem te komen en zich voor te bereiden op het tweede tijdvak. In totaal doen bijna 200.000 middelbare scholieren eindexamen. Om ze tegemoet te komen, vanwege de coronapandemie, heeft de overheid het schema iets aangepast.

Uitslagen

De toetsen zijn verdeeld over drie tijdvakken. De eerste periode begon 17 mei en eindigde dinsdag. Op 10 juni krijgen de leerlingen de uitslagen. Het tweede tijdvak begint 14 juni en duurt tot 25 juni. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om een eindexamen pas in dat tweede tijdvak voor het eerst te doen. Als ze de toetsen spreiden, hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden. Ook kan het zijn dat iemand het eindexamen in het eerste tijdvak miste omdat hij of zij in quarantaine zat vanwege corona.

Van 6 tot en met 9 juli zijn de laatste herkansingen en op 15 juli horen de laatste leerlingen of ze geslaagd zijn. Dan begint de zomervakantie.