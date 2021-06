Rusland verwacht geen doorbraak op top Poetin-Biden

De top met Biden en Poetin moet op 16 juni plaatsvinden in het Zwitserse Genève. Hoewel de verwachtingen niet hooggespannen zijn, maakte Lavrov duidelijk zo’n ontmoeting wel zinvol te vinden. ‘Alleen al het feit dat er overleg op het hoogste niveau is tussen de twee belangrijkste kernmachten is uiteraard belangrijk’, benadrukte de minister.

Lavrov klaagde wel dat de retoriek van het Westen niet bevorderlijk is voor de relatie met zijn land. ‘We worden een tegenstander genoemd. Een verderfelijk land dat overal in de wereld zijn kwalijke invloed aan het verspreiden is’, zei hij. ‘Is dat een vriendelijke houding?’

Mensenrechtensituatie

Rusland en de Verenigde Staten liggen momenteel met elkaar overhoop over allerlei kwesties. Biden zei afgelopen weekend dat hij met Poetin over de mensenrechtensituatie in Rusland te wil praten. ‘We zullen niet toekijken terwijl hij die rechten misbruikt’, zei de Amerikaan.

Lavrov verklaarde een dag later dat zijn land klaar is om ‘alles’ te bespreken, ‘waaronder problemen in de VS’. De minister zei dat Rusland onder meer wil praten over de ‘bescherming van de rechten van de oppositie’ in het land van Biden.