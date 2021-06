Braziliaanse coronavariant iets vaker opgemerkt in Nederland

De Braziliaanse variant van het coronavirus (P1) is afgelopen week weer iets vaker opgemerkt in Nederland. Van de 828 monsters uit de wekelijkse steekproef van het RIVM die tot nu toe nader zijn geanalyseerd, bevatten er 23 deze variant, die geldt als zorgwekkend. Dat is bijna 2,8 procent. Een week eerder was P1 goed voor 2,4 procent van het totaal, nog een week eerder had P1 een aandeel van 1,6 procent.

Het RIVM houdt iedere week een steekproef uit positieve coronatesten. Van de virusdeeltjes die daarop zitten, wordt het genetische materiaal in kaart gebracht. Op die manier houdt het instituut zicht op de verspreiding van de verschillende coronavarianten.

Zoals bekend is de Britse variant zeer dominant in Nederland. Die neemt in de laatste steekproef ook weer bijna 96 procent van het totaal voor zijn rekening. P1 staat inmiddels wel op de tweede plaats. Deze virusvariant werd eerst vooral aangetroffen rond de Braziliaanse stad Manaus en gaat nu ook veel rond in Suriname. Het is een van de varianten die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als zorgwekkend worden beschouwd. ‘Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn’, schrijft het RIVM daarover.

Indiase variant

Een andere zorgwekkende variant, de Indiase, is inmiddels veertien keer aangetroffen in de zogeheten kiemsurveillance. In de laatste steekproef zaten drie monsters met deze coronamutant, 0,36 procent van het totaal. Het totaalaantal voor deze variant stond vorige week nog op negen meldingen. Twee van de monsters die de Indiase variant blijken te bevatten, komen uit een eerdere week.

Bij de internationale database GISAID, waar wetenschappers massaal hun gegevens over virusvarianten aanleveren, zijn tot nu toe 379 meldingen uit Nederland over de Braziliaanse variant gedaan. De Indiase variant is bij GISAID 51 keer gemeld vanuit Nederland. In de steekproef van het RIVM komen niet al deze meldingen terecht. Er zijn ook instituten die zelfstandig genetisch onderzoek doen naar varianten, zoals het UCM Groningen, waarvan het RIVM de gegevens niet gebruikt in de kiemsurveillance. In totaal is de Braziliaanse variant nu 240 keer opgedoken in de RIVM-steekproef.

De Braziliaanse variant is veruit het vaakst met genetisch onderzoek gevonden in de Verenigde Staten: 11.749 keer. Daarna volgt Brazilië met 6361 meldingen. De Indiase variant is het vaakst ontdekt in het Verenigd Koninkrijk: 12.004 keer. Daarna volgt India met 3881 meldingen. Het verschil heeft er waarschijnlijk mee te maken dat in westerse landen meer van dit soort genetisch onderzoek wordt gedaan. De Britten voerden al bijna een half miljoen van dit soort testen uit.