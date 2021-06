Eerste dag zonder coronadoden in VK sinds begin pandemie

Sinds het begin van de pandemie in maart vorig jaar zijn meer dan 128.000 mensen aan corona overleden in het Verenigd Koninkrijk, waar het virus relatief veel slachtoffers heeft gemaakt. 30 juli was een dag met nul sterfgevallen, maar dat waren er een dag later 20, melden Britse media. Bovendien hanteerde de regering toen een andere definitie en waren er 30 juli volgens de BBC wel sterfgevallen door Covid-19. De laatste keer daarvoor dat er geen coronadoden waren was op 7 maart 2020.

Het land is erg voortvarend geweest in de vaccinatiecampagne. Sinds december hebben bijna 40 miljoen Britten (bijna 80 procent van de volwassenen) een eerste prik gehad en 25 miljoen ook al een tweede. Desondanks zijn er toch nog zorgen, aangezien de Indiase virusvariant voor veel besmettingen zorgt. Deskundigen hebben opgeroepen tot uitstel van de volgende versoepeling van de coronamaatregelen, die voor 21 juni gepland staan.