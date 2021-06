Europese beurzen omhoog, maar slotrecord AEX zit er net niet in

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten gesloten. Maar een nieuw slotrecord voor de Amsterdamse AEX-index zat er uiteindelijk toch niet in. In loop van de handelsdag bereikte de graadmeter nog het hoogste niveau ooit. Maar de koerswinst liep terug omdat beleggers zich toch weer enigszins zorgen begonnen te maken dat de Federal Reserve in de Verenigde Staten zijn steunmaatregelen sneller gaat afbouwen.

Nieuwe inkoopmanagerscijfers over de Amerikaanse industrie waren namelijk iets beter dan verwacht. Dit zou de koepel van centrale banken in ‘s werelds grootste economie kunnen aansporen om sneller dan voorzien bepaalde beleidswijzigingen door te voeren. Dat is iets waar beleggers niet op zitten te wachten.

Het optimisme over het economische herstel van de coronacrisis werd ook verder aangewakkerd door positieve cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in mei naar een recordniveau is gestegen. Ook was sprake van een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de eurozone. Het algemene prijspeil in het eurogebied steeg in mei met 2 procent tegen 1,6 procent in april. Volgens centrale bankiers in Europa worden de prijzen echter aangejaagd door de heropening van de economie en is de stijging van tijdelijke aard.

Hoofdindex

De hoofdindex op de Amsterdamse beurs tikte tussentijds een record van 722,07 punten aan, maar sloot uiteindelijk op 715,94 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1074,61 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1 procent.

Vrijwel alle 25 AEX-bedrijven eindigden in het groen. Chiptoeleverancier Besi en verlichtingsbedrijf Signify waren de grote winnaars met plussen van ruim 3 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de sterk gestegen olieprijzen en klom 2,6 procent. Alleen chemicaliëndistributeur IMCD, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en informatieleverancier Wolters Kluwer noteerden kleine verliezen, tot 0,5 procent.

Alfen

Verder wonnen Alfen en Fastned bijna 3 en zo’n 8 procent. De twee beursgenoteerde bedrijven maken deel uit van een groep Nederlandse ondernemingen en instellingen die gaat samenwerken om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. Ook vragen de partijen steun bij het Nationaal Groeifonds. Envipco dikte meer dan 23 procent aan. De maker van statiegeldsystemen boekte in het eerste kwartaal weer winst na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

De olieprijzen zaten in de lift door speculatie over een toenemende vraag naar olie tijdens het belangrijke vakantieseizoen. Ook was er een bijeenkomst van oliekartel OPEC, waar bestaande afspraken werden gehandhaafd. Een vat Amerikaanse olie werd dik 2 procent duurder op 67,79 dollar. Brentolie steeg ruim 1 procent in prijs tot 70,27 dollar per vat. De euro was 1,2243 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder.