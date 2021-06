WHO keurt tweede Chinese coronavaccin goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een tweede Chinees coronavaccin goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Ruim drie weken geleden werd het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm via een noodprocedure geschikt bevonden en dat is nu ook het geval voor het CoronaVac-vaccin van Sinovac, een biofarmaceutisch bedrijf in Peking.

Beide middelen worden al gebruikt in China en andere landen. De goedkeuring betekent dat het middel effectief is en voldoet aan de internationale veiligheidsstandaarden. De WHO gaf eerder groen licht voor de westerse coronavaccins Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen van Johnson & Johnson en Moderna en is nog bezig met het beoordelen van het Russische Spoetnik-V en het Amerikaanse Novavax.

De wereld heeft grote behoefte aan meerdere vaccins om iets te doen aan de enorme ongelijkheid in de wereld als het gaat om toegang tot vaccins, zegt Mariāngela Simāo van de WHO. Door de goedkeuring kunnen bijvoorbeeld VN-organisaties Sinopharm kopen en kan het worden verspreid via het Covax-programma voor armere landen.

Sinovac wordt net als Sinopharm aanbevolen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn twee injecties nodig.