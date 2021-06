‘50 miljard dollar nodig om pandemie wereldwijd aan te pakken’

Overheden van landen moeten extra geld uittrekken om de coronapandemie wereldwijd aan te pakken. Met die gezamenlijke oproep komen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens hen is er zo’n 50 miljard dollar aan financiering nodig voor het uitvoeren van een nieuwe routekaart, die onder meer moet zorgen voor een betere verspreiding van vaccins in de wereld.

‘Het is inmiddels overduidelijk geworden dat er geen breedgedragen herstel zal zijn zonder een einde aan de gezondheidscrisis. Toegang tot vaccinatie is de sleutel tot beide’, geven bestuurders van de organisaties aan in een verklaring die wordt gepubliceerd in tal van kranten in de wereld.

De oproep is gebaseerd op recent onderzoek van het IMF. Daaruit kwam naar voren dat er door het verschil in middelen een scheiding dreigt te ontstaan tussen rijke en arme landen. De wereld zou echter moeten inzetten op vaccinaties in alle landen.

Minimaal 40 procent

Eind 2021 moet in elk land minimaal 40 procent van de bevolking gevaccineerd zijn, aldus deskundigen van het IMF. Halverwege volgend jaar zou dat overal 60 procent moeten zijn en tegelijkertijd moet er voldoende getest worden en virusuitbraken actief worden opgespoord via bron- en contactenonderzoek.

Voor dit alles is 50 miljard dollar nodig, berekende de denktank. Die uitgave kan echter 9 biljoen dollar opleveren als daardoor de wereldeconomie weer sneller op zijn oude niveau is. Voor de rijke landen is de potentiële economische winst 1 biljoen dollar, waardoor het volgens het IMF ‘mogelijk de hoogst renderende publieke investering ooit’ is.

Het geld zou moeten komen van donoren als publieke organisaties als ontwikkelingsbanken, maar ook van overheden. Met het geld moet onder meer Covax, dat vaccins levert aan arme landen, meer vaccins kunnen bestellen zodat de beschikbare productieruimte wordt vastgelegd. Ook moeten landen zorgen voor de vrije handel in ruwe materialen en geproduceerde vaccins. Met name het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden de afgelopen tijd beschuldigd van vaccinnationalisme, maar ook de Europese Unie heeft de export van vaccins tegengehouden.