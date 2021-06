Ruim 2500 nieuwe coronagevallen, gemiddelde iets omhoog

In de afgelopen zeven dagen zijn 20.608 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 2944 nieuwe gevallen per dag. In de zeven dagen tot en met maandag waren er gemiddeld 2939 positieve tests per dag. Het is het laagste niveau sinds eind september.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. Aan de oevers van de Maas kregen 132 inwoners te horen dat ze het virus hadden opgelopen. In Den Haag kwamen 75 besmettingen aan het licht en in Amsterdam 70. Daarna volgen Tilburg (48) en Utrecht (44). In 39 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen werd het RIVM op de hoogte gebracht van het overlijden van 66 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 25 september. Het aantal sterfgevallen door corona is scherp gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van 17.645 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.