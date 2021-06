Van Veldhoven: treinstoring waarschijnlijk niet door hack

De landelijke treinstoring van maandag is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een hack van het communicatiesysteem, zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Er leefden zorgen in de Tweede Kamer over een mogelijke cyberaanval, onder meer door hacks op spoornetwerken in Brazilië en de Verenigde Staten. Maar volgens de staatssecretaris ‘wijst niets daarop’.