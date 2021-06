Moderna dient aanvraag in voor volledige goedkeuring coronavaccin

Farmaceut Moderna wil volledige goedkeuring van zijn coronavaccin voor gebruik in de Verenigde Staten. Het bedrijf is daarvoor een traject gestart. Nu nog wordt het middel toegestaan als onderdeel van een noodbesluit. De aanvraag volgt enkele weken nadat ook Pfizer met zijn Duitse partner BioNTech volledige goedkeuring voor hun medicijn vroeg in de VS.

Het verkrijgen van volledige goedkeuring voor de vaccins, die wereldwijd een belangrijke rol spelen in de inentingsstrategieën van landen, zou een belangrijke stap kunnen zijn in het wegnemen van twijfel over vaccins. Dit is volgens kenners een groeiende zorg in de VS en andere welvarende landen.

Moderna zal de komende weken meer gegevens indienen bij de Food and Drug Administration, met een verzoek om een beoordeling. Zodra de lopende indiening is voltooid, zal de FDA het bedrijf op de hoogte brengen wanneer het formeel wordt aanvaard voor beoordeling.

Bij een zogeheten ‘rolling submission’ kan een medicijnontwikkelaar afgeronde delen van de aanvraag indienen voor beoordeling door de FDA. Bij een normale aanvraag zou de farmaceut moeten wachten tot elk deel van de aanvraag is voltooid voordat de volledige aanvraag kan worden beoordeeld.