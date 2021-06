Duitsers, Denen en Grieken kunnen EU-coronareispas al krijgen

Duitsland, Griekenland en vijf andere landen zijn dinsdag al begonnen met het uitgeven van de Europese coronareispas. Het schakelpunt waardoor EU-landen elkaars zogeheten digitale Covid-19-certificaten kunnen lezen, is sinds dinsdag in de lucht. Nederland ziet er nog geen heil in nu al van start te gaan, omdat de EU-regels waarop het certificaat steunt pas 1 juli van kracht worden.

Het coronareisbewijs, dat reizen binnen Europa weer gemakkelijker moet maken, werkt met een QR-code. Griekenland kan de QR-code van bijvoorbeeld een Deense reiziger lezen en zien of die zonder extra coronatest of quarantaine kan worden toegelaten omdat hij is ingeënt, negatief is getest of beschermd is door een eerdere besmetting. Het schakelpunt maakt dat ‘op een veilige en privacyvriendelijke manier’ mogelijk, verzekert de commissie.

Duitsland, Griekenland, Denemarken, Tsjechië, Kroatië, Polen en Bulgarije zijn dinsdag meteen begonnen met het verstrekken van het certificaat, zegt de Europese Commissie. De Duitse invoering is wel nog maar heel gedeeltelijk, waardoor Duitsers bijvoorbeeld hun certificaat nog niet kunnen laten scannen bij aankomst in pakweg Bulgarije. Het certificaat is ook nog niet voor alle Duitsers beschikbaar, maar voor bijvoorbeeld alle Denen en Kroaten al wel.

Ingewikkeld

Nederland is nog niet zover, al doorstond Nederland een technische proef wel met goed gevolg. Zolang de EU-regels waarop het certificaat berust nog niet zijn ingegaan, blijft reizen met het certificaat veel te ingewikkeld, denkt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. ‘Er is een vrij lang lijstje van knopen die nog niet zijn doorgehakt. Ik denk gewoon dat het niet waarschijnlijk is dat het op een praktische manier ons daadwerkelijk helpt om makkelijker te kunnen reizen.’

De EU-regels gaan 1 juli in. Landen die eerder met het certificaat willen beginnen, moeten dat met eigen wetgeving doen.