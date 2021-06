Medewerkers pluimveesector voeren acties vanwege cao-verschil

Werknemers van kippenslachterij Plukon gaan actievoeren voor beter arbeidsvoorwaarden. De ongelijkheid onder het personeel, omdat Plukon verschillende cao’s hanteert bij de onderneming, is net als in voorgaande jaren een van de redenen voor ontevredenheid. Ook werknemers van branchegenoot Storteboon Fresh sluiten zich aan bij de acties.

Vakbond FNV stelt dat personeel van de Plukon-vestigingen in Goor, Blokker en Ommen zich achtergesteld voelen bij de collega’s in Dedemsvaart en Wezep, die er 2,5 procent loon bij krijgen. Ze kregen de verhoging nadat ze volgens de bond dreigden met acties.

De locaties van Plukon in Wezep en Dedemsvaart hebben van oudsher een eigen cao. Die geldt ook voor de toeleverancier van Plukon. De overige locaties van Plukon vallen onder de cao van de pluimveeverwerkende industrie. Onderhandelingen over de sector-cao klapten eind maart. In de sector werken 9000 mensen.

Petitie

FNV benadrukt dat het werk op de vestigingen van Plukon niet wezenlijk verschilt. En bij gelijk werk hoort een gelijke beloning, aldus de bond. In eerste instantie wordt aan werkgevers een petitie aangeboden. Ook in Putten bij pluimveebedrijf Storteboom Fresh wordt de leiding van het bedrijf duidelijk gemaakt dat het personeel er 2,5 procent loon bij wil.

In de bedrijfs-cao van Plukon in Wezep en Dedemsvaart is er volgens FNV ook een regeling afgesproken om eerder te stoppen met werken. Verder zijn er afspraken gemaakt voor een beter pensioen. Daarnaast krijgen uitzendkrachten die langer dan 8 jaar bij Plukon werken een vast contract.

Een woordvoerder van werkgeversorganisatie Nepluvi was niet direct bereikbaar voor commentaar.