‘Verreweg de meeste reizigers maken vakantie op Rhodos en Kos af’

Reizigers die al op deze eilanden verbleven, moesten vanaf die dag voor vertrek naar Nederland een test overleggen en bij terugkomst in Nederland in quarantaine. Volgens TUI en Sunweb is er onder hun klanten nog geen sprake geweest van vakantiegangers die niet naar huis konden vanwege een positieve test.

Bij TUI moeten enkelen hun vakantie inkorten vanwege het aangescherpte reisadvies. ‘De laatste reizigers van Rhodos komen zaterdag terug en de laatste reizigers van Kos en Karpathos zondag’, zegt een woordvoerster. TUI heeft voor zondag een extra vlucht ingezet. Op dit moment verblijven er nog 170 vakantiegangers op Rhodos en Kos via Sunweb en Eliza was here. TUI had 1200 klanten op de eilanden.

Omboeken

Klanten van Sunweb van wie de reis is geannuleerd naar deze bestemmingen hebben de mogelijkheid gekregen om hun vakantie om te boeken naar een andere bestemming of de reis te annuleren. Van hen koos meer dan 70 procent voor een een andere bestemming. ‘Dit geeft aan dat mensen echt hunkeren naar een vakantie in het buitenland’, aldus Sunweb. Populaire alternatieven zijn Zakynthos, Algarve of de Spaanse eilanden. De reisorganisatie laat weten al extra vluchten te hebben ingezet naar deze bestemmingen.

Volgens Sunweb speelt bij veel klanten de vraag of hun vakantie nog doorgaat. ‘We begrijpen de onzekerheid maar we benaderen onze klanten per twee weken vooruit of de vakantie kan doorgaan’, aldus een woordvoerster. Dan kan de reisorganisatie de inschatting maken of klanten op hun geplande vakantie kunnen gaan, of dat er toch moet worden omgeboekt of geannuleerd.

Run

TUI heeft de vakanties naar Rhodos, Kos en Karpathos tot en met 25 juni geannuleerd. Het gaat om zo’n 10.000 vakantiegangers, die voor het merendeel voor een alternatieve bestemming kiezen. Ook bij TUI zijn Zakynthos, Corfu en de Canarische eilanden populaire alternatieven.

Corendon spreekt van een run op de overige Griekse eilanden die het bedrijf aanbiedt. Zo gaan er tien extra vluchten per week naar Zakynthos en Corfu. Ibiza en Mallorca zijn ook populair en daar wordt ook vaker op gevlogen. ‘Er zijn een paar mensen die per se naar Rhodos en Kos willen of nog even willen wachten met het boeken van een nieuwe reis, maar de meeste klanten boeken gelijk om’, zegt een woordvoerster. Corendon had nog geen klanten op de eilanden toen het advies werd aangescherpt.