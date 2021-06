Politie pakt netwerk van stropers aan

De politie in Limburg heeft na uitvoerig onderzoek een netwerk van stropers blootgelegd. De stropers nodigen elkaar uit om deel te nemen aan nachtelijke strooptochten in Zuid-Limburg, maar ook elders in het land. Ze zien dat zelf volgens de politie als een ‘uitdagende en spannende hobby’, maar stropen is een misdrijf waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Een 29-jarige man uit Heerlen is dinsdagmorgen opgepakt. De politie sluit nieuwe onderzoeken niet uit.

Politie en boa’s kwamen in actie nadat in het voorjaar van 2020 opvallend veel meldingen waren binnengekomen van grootschalige wildstroperij in Zuid-Limburg. Daarbij werd vaak over net ingezaaide akkers gereden. De politie ontdekte wanneer de man uit Heerlen op pad ging. Bij zijn arrestatie dinsdagmorgen vond de politie in zijn woning vlees van gestroopte reekalfjes in de vriezer. Dat is in beslag genomen, net als kadavers van gestroopte hazen, een geweer, jachtkleding en een auto.

De stropers maken volgens de politie gebruik van hazewindhonden. Wie de beste hond, heeft het meeste aanzien en wordt vaker uitgenodigd om mee te doen aan strooptochten. Het wild wordt ‘s nachts verblind met sterke lampen, waarna de honden de dieren achtervolgen totdat ze het wild kunnen grijpen. De reeën en hazen worden zo op gruwelijke wijze gedood, aldus de politie.