KLM-pakketreizen ook via reisadviseur te boeken

KLM stort zich nog meer op de markt voor pakketreizen. De maatschappij stelt reisagenten en zelfstandige reisadviseurs in staat via KLM een reis te boeken. Daarbij wordt het aanbod van vluchten, hotels en autoverhuur uitgebreid. Voor pakketreizen bij KLM geldt tijdelijk ook een geld-terug-garantie, ongeacht de reden.

De divisie voor pakketreizen bij KLM, KLM Package Deals, verandert zijn naam in KLM Holidays. De uitrol van KLM Holidays past in de bredere strategie van KLM op de Nederlandse markt.

Consumenten konden al sinds 2014 via KLM een pakketreis samenstellen. Wie liever via een tussenpersoon boekt, heeft die mogelijkheid nu ook. Dit geldt voor alle pakketreizen waarbij de vluchten door KLM of partners worden uitgevoerd, met uitzondering van Transavia. De prijzen voor consumenten en de reisbranche zijn hetzelfde. Agenten krijgen volgens KLM een ‘aantrekkelijke commissie’ per verkochte pakketreis, zonder ‘ingewikkelde contracten of verdienmodellen’.

Frictie

KLM Holidays is een samenwerkingsverband met Airtrade, dat de technologie voor het boekingssysteem levert en de afhandeling van de boekingen verzorgt.

Dat KLM de strijd aanbindt met touroperators zorgde eerder voor frictie. Zo vindt reisorganisatie Corendon dat KLM zijn staatssteun misbruikt, aangezien de maatschappij ticketverwerker Airtrade overnam, terwijl het met staatssteun overeind wordt gehouden.

KLM sprak eerder al de ambitie uit een ‘toonaangevende touroperator’ te willen worden in Nederland en België. Afgelopen jaar stapte prijsvechter Transavia, eveneens onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM, ook al in de pakketreizen. Tegelijkertijd wordt KLM hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn al duizenden banen geschrapt. De Nederlandse en Franse overheid hebben al miljarden euro’s aan staatssteun beschikbaar gesteld.