NS hoeft miljoenenboete voor aanbesteding Limburg niet te betalen

Eerder besliste de rechtbank Rotterdam al dat er geen bewijs was dat de NS zijn machtspositie zou hebben misbruikt. Ook het CBb vindt dat de ACM geen bewijs heeft aangeleverd dat de NS heeft proberen te voorkomen dat andere vervoerders de stoptreinen tussen Maastricht, Heerlen en Roermond zouden overnemen.

Volgens het CBb staat in de wet dat een nieuwe concessiehouder het personeel en het materieel van de NS over moet nemen en dat het spoorbedrijf moet meewerken aan een soepele overgang. Dat is ook met de Staat afgesproken. ‘Hierdoor worden belangrijke toegangsbelemmeringen voor andere spoorwegbedrijven voor het overnemen van het Nederlandse hoofdrailnet weggenomen’, aldus het oordeel. ‘De NS was daarom in 2014 allerminst zeker dat zij in 2025 weer een nieuwe concessie voor tien jaar krijgt.’

Uitspraak

De zaak kostte toenmalig NS-topman Timo Huges de kop. Hij werd vervolgens aangeklaagd wegens fraude, maar daarvan vrijgesproken. De NS zegt tevreden en opgelucht te zijn over de uitspraak. Na eigen onderzoek had de NS in 2015 al geconcludeerd dat er bij de aanbesteding in Limburg ‘onacceptabele gedragingen’ hadden plaatsgevonden. Daarop is hard ingegrepen in de eigen organisatie.

De ACM zegt in een korte reactie teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Met het oordeel van het CBb komt een einde aan de procedure.