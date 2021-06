Boekingen campingvakanties Vacansoleil weer op niveau voor corona

Het aantal boekingen voor campingvakanties bij Vacansoleil was in mei weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat komt volgens de Nederlandse touroperator doordat de coronamaatregelen overal in Europa worden afgebouwd. Het aantal boekingen in het hele voorjaar blijft nog wel fors achter ten opzichte van 2019.

Vacansoleil noemt de vooruitzichten voor komende zomer en het najaar positief en ziet in heel Europa het aantal boekingen toenemen. Er kan bij het bedrijf een campingvakantie worden geboekt in 19 landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Italië en Griekenland. Vanuit Nederland zijn van oudsher Frankrijk en Italië de populairste bestemmingen. ‘Dat zijn nu ook de landen waar de meeste mensen boeken’, vertelt een woordvoerder.

‘We zien dat er weer vertrouwen is in de mogelijkheden om op vakantie te gaan. De maand augustus springt er op dit moment echt uit als populaire vakantiemaand’, zegt directeur Jan Willem Verschoor. Vacansoleil noemt de camping een vorm van vakantie die wat betreft het coronavirus een veilige keuze is. ‘Met eigen vervoer, verblijf in een eigen accommodatie met veelal sanitair en altijd voldoende ruimte om buiten te verblijven, noemen wij het vakantie vieren in eigen bubbel’, aldus Verschoor.