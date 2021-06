Internetoplichter uit Waalwijk aangehouden, 600 aangiften

De politie heeft dinsdag op een woonadres in Drunen een 38-jarige man uit Waalwijk aangehouden voor internetoplichting. Hij zou op verkoopsites goederen, zoals speciale waterkranen en deurbellen, te koop hebben aangeboden. De kopers, die allemaal vooraf betaalden, kregen echter nooit geleverd. De politie achterhaalde ongeveer 600 aangiften in deze zaak, voornamelijk uit Nederland maar ook enkele tientallen uit België.

De oplichting speelde in de periode februari 2019 tot en met april 2021. In totaal gaat het over een schadebedrag van circa 130.000 euro. De politie heeft een door de verdachte gebruikte auto in beslag genomen.