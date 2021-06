President-commissaris NN Bank treedt af

President-commissaris Hein Blocks van Nationale-Nederlanden Bank (NN Bank) is dinsdag afgetreden. André Bergen is benoemd tot zijn opvolger.

Blocks was sinds 2013 voorzitter van de raad van commissarissen bij NN Bank en treedt op eigen initiatief af. Bergen was eerder onafhankelijk lid van de raad van commissarissen van NN Bank en voorzitter van het Audit & Risk Committee. Hij heeft veel ervaring in de financiële sector. Zo was hij onder meer topman van de Belgische bank KBC en commissaris bij verzekeraar Delta Lloyd en de zakenbank NIBC. Zijn benoeming is goedgekeurd door de De Nederlandsche Bank (DNB).