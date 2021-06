AEX klimt door optimisme over heropening economie

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag over een breed front omhoog. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van de vaccinatiecampagnes in veel landen blijven zorgen voor optimisme op de beursvloeren. Beleggers kijken verder uit naar de Europese inflatiecijfers en de Europese en Amerikaanse industriecijfers, die later op de dag naar buiten komen. Ook is de blik gericht op de bijeenkomst van oliekartel OPEC.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 715,12 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 1071,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, steeg de FTSE-index 0,5 procent.

Bijna alle 25 hoofdbedrijven op het Damrak stonden in het groen. Olie- en gasconcern Shell was de sterkste stijger met een winst van 2,2 procent. Chiptoeleverancier Besi en techinvesteerder Prosus volgden met plussen tot 2 procent. Bierbrouwer Heineken was de enige daler met een verlies van 0,3 procent. In de MidKap ging roestvrijstaalmaker Aperam aan kop met een winst van 4,5 procent. Koffieconcern JDE Peet’s, eigenaar van Douwe Egberts, voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,4 procent.

Fastned

Alfen en Fastned wonnen 1,4 en 2,7 procent. De twee beursgenoteerde bedrijven maken deel uit van een groep Nederlandse ondernemingen en instellingen die gaat samenwerken om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. De initiatiefnemers denken dit te kunnen realiseren door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Ook vragen de partijen steun bij het Nationaal Groeifonds.

Envipco steeg 5 procent. De maker van statiegeldsystemen boekte in het eerste kwartaal meer omzet dankzij een sterke groei in Noord-Amerika, Zweden en Australië. Ook boekte het bedrijf weer winst na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

Nokia

Nokia klom 0,7 procent in Helsinki. De Duitse autofabrikant Daimler (plus 2 procent) heeft een licentiedeal gesloten met het Finse netwerkbedrijf voor het gebruik van de patenten van Nokia. Met de overeenkomst komt een einde aan het patentengeschil tussen de twee bedrijven en betaalt Daimler een vergoeding voor het gebruik van de technologie van Nokia op het gebied van mobiele telecommunicatie.

De euro was 1,2229 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 67,73 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 70,30 dollar per vat.