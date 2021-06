Israël schrapt bijna alle coronamaatregelen

Alleen de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en de inreisbeperkingen gelden nog. Verder zijn alle maatregelen afgeschaft. In de horeca is geen maximumaantal gasten meer, net als bij andere evenementen zoals optredens.

Israël werkte een tijd lang met een vaccinatiepaspoort waarmee je eerder al toegang kon krijgen tot bijvoorbeeld de horeca als je was ingeënt tegen het coronavirus. Dat is nu ook niet meer van kracht. Iedereen kan nu weer volledig deelnemen aan het openbare leven.

In Israël ging het in het begin van de coronacrisis niet goed en kwamen er snel veel nieuwe besmettingen bij. Op 19 december begon het land met het vaccineren en dat gaat erg snel. Door het grote aantal vaccinaties is het aantal nieuwe besmettingen en ernstig zieken flink teruggelopen. Dinsdag werden vier nieuwe besmettingen gemeld, het laagste aantal sinds het virus voor het eerst in Israël werd vastgesteld.