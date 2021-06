Lagere omzet deert resultaat New Skool Media niet

New Skool Media is coronajaar 2020 naar eigen zeggen goed doorgekomen. De uitgever van magazines als EW, Seasons, Columbus Magazine, delicious., KIJK, Beleggers Belangen, Fiets en Truckstar sloot het jaar af met een lagere omzet, maar wist het bedrijfsresultaat flink op te voeren.

Door de impact van de crisis daalde de omzet van de onderneming vorig jaar met 12 procent. Naast het wegvallen van advertentie-inkomsten zorgde ook het wegvallen van evenementen als Truckstar Festival ervoor dat er minder omzet werd behaald. Ook de losse verkoop van tijdschriften viel door de crisis lager uit.

New Skool Media haalde volgens financieel directeur Lars Duurinck vooral voordelen uit het effectiever inrichten van de organisatie. Ook werd extra ingezet op digitalisering. Dit resulteerde in een groei van het bedrijfsresultaat met 15 procent tot 1,2 miljoen euro. In de eerste maanden van dit jaar groeien winst en omzet, aldus het bedrijf.

New Skool Media is naar eigen zeggen de op een na grootste uitgever van magazines in Nederland. Het bedrijf heeft negentien consumentenmerken die goed zijn voor 300.000 abonnees. Circa 90 procent van de omzet van het bedrijf wordt met abonnementen verdiend.