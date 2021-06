Triodos kan met Europese steun meer aan culturele sector lenen

Triodos Bank kan met Europese steun meer aan de culturele sector lenen. De Nederlandse bank heeft namelijk met het Europees Investeringsfonds, onderdeel van de Europese Investeringsbank (EIB), een speciale garantieovereenkomst getekend. Daardoor kan Triodos Bank de komende twee jaar tot 200 miljoen euro aan leningen verstrekken aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland.

Het gaat om financiering voor bijvoorbeeld films en mediaproducties, kunstscholen, muziekfestivals, theaters en muziekproducties. Met de garanties verwacht Triodos Bank 250 bedrijven en instellingen op weg te kunnen helpen. De ondernemers krijgen zo toegang tot financiering tegen lagere rentetarieven of met beperktere zekerheidvereisten.

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa. Ook andere Nederlandse banken werken vaak samen met de EIB.