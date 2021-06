Alleenstaanden vragen met ludieke actie aandacht op Plein

Het Humanistisch Verbond bouwt dinsdag het Plein in Den Haag om tot restaurant voor alleenstaanden. Met de actie wil de organisatie laten zien wat er allemaal duurder is geworden voor alleenstaanden en hoe zij economisch achter worden gesteld in Nederland. Volgens het Verbond benadelen de overheid en het bedrijfsleven alleenstaanden al decennia en staat het gezinsleven centraal.