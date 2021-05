Reisbranche kent opnieuw kwartaal met fors omzetverlies

De omzet van de reisbranche was in het eerste kwartaal 65,1 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2020. In dat kwartaal werd de reisbranche als één van de eersten getroffen door de coronamaatregelen. De omzet was toen al 23,4 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2019.

Ook andere branches in de zogeheten zakelijke dienstverlening hadden het zwaar. Het reclamewezen zette afgelopen kwartaal bijvoorbeeld 11,5 procent minder om. Verder noteerde het CBS minnen bij ingenieursbureaus, de uitzendbranche, de beveiliging en bij schoonmaakbedrijven.

IT-dienstverleners profiteerden juist van een aantrekkende vraag en zetten in het eerste kwartaal 4,6 procent meer om dan een jaar eerder. Ook met onder meer accountants en belastingadviseurs ging het weer goed, evenals met markt- en opinieonderzoek. Die laatste branche werd vorig jaar hard getroffen door de crisis, maar zet nu twee kwartalen op rij meer om.

De opbrengsten van de zakelijke dienstverlening als geheel kwamen 5,5 procent lager uit dan een jaar terug. Voor de sector betekende dit het vierde kwartaal op rij met een omzetdaling, wel is de omzetdaling ieder kwartaal kleiner geworden. Het CBS merkt verder dat het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners in doorsnee inmiddels weer positief is. Dat is voor het eerst sinds het sentiment in het tweede kwartaal van vorig jaar een flinke knauw kreeg als gevolg van de coronacrisis.