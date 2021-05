Peru stelt coronadodental drastisch hoger bij

In Peru zijn veel meer mensen overleden aan het coronavirus dan de regering had gerapporteerd. Het zijn er meer dan 180.000, een kleine verdrievoudiging van ruim 69.000 sterfgevallen die tot nu toe in de boeken stonden.

De regering in Lima maakte de aanpassing op advies van een panel van nationale en internationale deskundigen, aldus premier Violeta Bermudez, die zei zich verplicht te voelen de informatie te delen. Het land van ruim 32 miljoen inwoners haalt daarmee bevolkingsrijkere landen als Colombia en Argentinië in, en komt in de richting van het nog grotere Mexico.

Volgens gegevens van de gezaghebbende Johns Hopkins University zou Peru daarmee het hoogste dodental per hoofd van de bevolking ter wereld hebben. Voor onderrapportage werd al eerder gewaarschuwd, net als in veel andere landen. Vanwege gebrek aan testmateriaal kon lang niet altijd worden vastgesteld of iemand Covid-19 had en of dat de doodsoorzaak was.

Volgens de lijst van de Amerikaanse universiteit passeert Peru Hongarije nu als relatieve koploper. Peru haalt met meer dan 500 sterfgevallen per 100.000 inwoners Hongarije (300) ruimschoots in.