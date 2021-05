‘EssilorLuxottica bezig met eisen Brussel voor GrandVision-deal’

Om concurrentiebezwaren van Brussel weg te nemen dient het Frans-Italiaanse concern brillenketen Eye Wish en winkels in België en Italië af te stoten. In Nederland moeten 142 filialen van Eye Wish verkocht worden samen met de merknaam. Inmiddels zou EssilorLuxottica hiervoor al banken als financieel adviseurs hebben ingeschakeld. Volgens de bronnen worden ook al informele gesprekken gevoerd met potentiële kopers. De partijen weigeren commentaar te geven op het bericht.

Het doorgaan van de overname van GrandVision is nog steeds niet definitief. Tussen de koper en verkoper is veel juridisch gesteggel. Kenners vermoeden dat EssilorLuxottica hiermee de prijs voor de overname omlaag wil krijgen, al zeiden ingewijden eind vorig jaar dat het bedrijf ook denkt aan het afzien van de deal. In dat geval krijgt GrandVision-eigenaar HAL nog een bedrag van 400 miljoen euro van de beoogde koper.

GrandVision gaf na de goedkeuring uit Brussel in maart al aan nog steeds achter de overname te staan, maar EssilorLuxottica stelde dat het doorgaan van de overname nog afhing van de lopende geschillen.