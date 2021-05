Aantal klachten over eindexamen bereikt record

Deze eindexamenperiode is bij het LAKS een recordaantal klachten binnengekomen. Het waren er tot nu toe zo’n 209.000. Het oude record, uit 2014, was 204.000 klachten, aldus woordvoerster Myriam van de Wiel van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Maandag deden de vwo’ers examen in kunstvakken en bedrijfseconomie en havoleerlingen scheikunde en maatschappijwetenschappen (MAW). Een leerling kon niet aan het examen scheikunde beginnen omdat het op naam gestelde examenvel in een ander schoolgebouw bleek te liggen. Na ruim een halfuur was het examen alsnog op de goede plek.

Vmbo’ers bogen zich maandag over de talen Spaans, Arabisch, Turks en Fries. Over Arabisch was maandagavond welgeteld één klacht binnengekomen en over Spaans tien klachten op een totaal van 616 leerlingen die het vak volgden.

Toets Nederlands

De meeste klachten en meldingen, zo’n 16.000, ontving LAKS over de toets Nederlands voor havoleerlingen. Dat examen was op woensdag 19 mei.

Dinsdag is de laatste dag van het reguliere eindexamen. Dan gaat het opnieuw om de talen Spaans, Arabisch, Turks en Fries, maar dan voor havisten en vwo’ers.