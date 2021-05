Koffieketen Coffeecompany komt in handen van Albron

Coffeecompany bestaat al sinds 1996. De keten heeft een eigen koffiebranderij in Amsterdam en telt 31 vestigingen, onder meer in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Rotterdam.

Albron wil met de overname zijn aanwezigheid in binnensteden en winkelcentra verder uitbreiden. De onderneming is bijvoorbeeld ook al actief met filialen van ‘fresh food coffee café’ Anne&Max en biologische bakkerij Le Perron.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Alle medewerkers gaan met ingang van juli mee naar de nieuwe eigenaar en Albron zal ook de franchiseactiviteiten van de koffieketen voortzetten. Coffeecompany blijft onder de eigen naam opereren en er zullen in de komende jaren volgens de planning ook nog 18 nieuwe vestigingen worden geopend.