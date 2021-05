Turkse inlichtingendienst pakt neef Gülen op in Kenia

De Turkse inlichtingendienst heeft in Kenia een neef gearresteerd van de islamitische geestelijke en politicus Fethullah Gülen. De man is meegenomen naar Turkije. Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldt dat hij lid is van de beweging van zijn oom, die door Ankara wordt gezien als het brein achter de mislukte staatsgreep in 2016.

Selahaddin Gülen had volgens Anadolu Turkije verlaten met behulp van instructies van zijn oom. Het persbureau, dat zich baseert op een anonieme bron, meldt niet waar en wanneer de aanhouding plaatsvond. Bij de berichtgeving is een foto te zien van de verdachte in handboeien en met Turkse vlaggen op de achtergrond.

Personen en media die zijn gelinkt aan de prediker, stellen dat Selahaddin is ontvoerd in Kenia. Zijn echtgenote liet op 20 mei via sociale media weten dat ze al weken niets meer had vernomen van haar man. Die gaf volgens haar les op een school in Nairobi. De Turkse president Erdogan had een dag eerder bekendgemaakt dat een ‘belangrijk lid’ van de Gülen-organisatie was opgepakt, zonder een naam te noemen.

Terroristische organisatie

Erdogan ziet zijn oud-bondgenoot en prediker Gülen als het hoofd van een terroristische organisatie die ernaar streeft de regering te infiltreren en af te zetten. De geestelijke, die al jaren in de Verenigde Staten woont, ontkent dat. Hij beweert een vreedzaam netwerk te leiden en op geen enkele manier betrokken te zijn bij de mislukte staatsgreep.

Bij de couppoging van 15 juli 2016 vielen 251 doden en meer dan 2700 gewonden. Er zijn sindsdien tienduizenden mensen opgepakt van wie wordt gedacht dat ze een link hebben met Gülen.

Het is niet de eerste keer dat Turkije vermeende medestanders van Gülen onder dwang ‘repatrieert’ vanuit het buitenland. Turkse spionnen ontvoerden in 2018 zes Turken in Kosovo. Dat leidde toen tot een politieke crisis in dat Balkanland. De minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendiensten moesten opstappen. Turkije heeft landen ook onder druk gezet om scholen te sluiten die banden zouden hebben met de beweging van Gülen. Kenia heeft eerder geweigerd om zes van die instellingen dicht te gooien.