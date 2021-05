Grapperhaus herhaalt: écht geen schermen voor EK-wedstrijden

Dat het voor grote schermen, met de bijbehorende grote groepen mensen, nog te vroeg is, gaf het kabinet vorige week al aan. Maar burgemeester van Amsterdam Femke Halsema deed afgelopen week toch weer een pleidooi ervoor. Het zou volgens haar kunnen helpen mensen te spreiden. Ze wil het maandagavond opnieuw ter sprake brengen, tijdens overleg tussen de voorzitters van de veiligheidsregio’s en Grapperhaus.

Maar Grapperhaus houdt voet bij stuk. ‘Schermen neerzetten is vragen om toeloop van publiek’, aldus de minister. Hij benadrukt dat er vorige week tijdens het overleg met de burgemeesters ‘uitvoerig over is gesproken, bijna iedereen was het eens. Dat moeten we niet doen’.

Het EK begint op 11 juni, de finale is op 11 juli. Het is niet uitgesloten dat op een later moment in het toernooi er meer mogelijk is, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona. In elk geval ‘de voorrondes doen we in kleiner gezelschap’, zegt Grapperhaus.