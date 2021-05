Rutte en Kaag zwijgen na bezoek aan informateur

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag deden er maandag het zwijgen toe na een bezoek aan de informateur. De twee spraken bijna twee uur lang met Mariëtte Hamer, maar wilden na afloop niets over het gesprek zeggen.

"Het was een goed gesprek, daar laten we het bij", aldus een weinig spraakzame Rutte. "We hebben afgesproken verder onze mond te houden en de informateur de kans te geven om vervolgstappen te zetten."

Hamer zei vorige week te hopen dat deze week de contouren van een nieuwe coalitie te zien, na nog een aantal gesprekken met verschillende fractieleiders.