Elf jaar cel voor ‘Rico de Chileen’ voor leiden moordorganisatie

De rechtbank sprak R. vrij van deelname aan een bende gericht op cocaïnehandel en wapenbezit en kwam daarom tot een lagere straf. Ook de lange duur van het proces woog de rechtbank mee.

R. heeft een crimineel driemanschap gevormd met Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F., stelt de rechtbank vast, in navolging van het OM. Het dossier bevat vele geheime berichten tussen de drie mannen, waarin over moorden wordt gesproken. De berichten zijn leesbaar gemaakt door specialisten van justitie. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo, Naoufal F. is veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van een liquidatie in Almere.

Richard R. werd in oktober 2017 in Chili aangehouden en vervolgens aan Nederlands uitgeleverd. Hij meent dat justitie ‘een trofee’ van hem heeft gemaakt en heeft de beschuldigingen ontkend.