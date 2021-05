China grijpt in na opduiken Indiase coronavariant in Guangdong

De Chinese autoriteiten hebben strenge maatregelen afgekondigd nadat de Indiase coronavariant is opgedoken in Guangdong, met circa 100 miljoen inwoners de bevolkingsrijkste provincie van China. Door reisbeperkingen op te leggen en inwoners massaal te testen wordt geprobeerd verdere verspreiding tegen te gaan.

Reizigers die provinciehoofdstad Guangzhou verlaten moeten een negatieve coronatest laten zien. De autoriteiten laten in die circa 15 miljoen inwoners tellende metropool complete stadsdistricten testen op het virus. De nabijgelegen internationale luchthaven Baiyun annuleerde honderden vluchten. In steden als Foshan en Shenzhen is eveneens besloten tot grootschalige testacties.

China maakte maandag melding van twintig lokale coronabesmettingen, het hoogste aantal in maanden. Die waren allemaal vastgesteld in Guangdong. De autoriteiten hebben de lokale uitbraak in die provincie eerder in verband gebracht met een 75-jarige vrouw die de Indiase virusvariant had opgelopen. Op een aantal plekken in Guangzhou kregen mensen afgelopen weekend al opdracht binnen te blijven.

Het coronavirus dook eind 2019 voor het eerst op in de Chinese metropool Wuhan. Het land heeft de uitbraak inmiddels onder controle en legt ook strenge regels op aan internationale reizigers. Zo moet het virus buiten de deur worden gehouden. Toch is soms nog sprake van lokale uitbraken.