Museum de Fundatie voortaan op zaterdagavond gratis open

Museum de Fundatie in Zwolle is zo blij dat het weer open mag, dat het de rest van het jaar elke zaterdagavond gratis bezoekers binnenlaat. Dat is voor Nederland vrij bijzonder.

Vanaf 5 juni is er onder meer werk te zien van de Duitse dadaïst John Heartfield (1891 - 1968), Fotografie plus Dynamiet. Heartfield, die eigenlijk Helmut Herzfelde heette, maakte activistische fotomontages. Dadaïsten namen een loopje met de westerse cultuur en spotten met wat als waardevol werd beschouwd. Ze mengden kunstvormen en verhieven gebruiksvoorwerpen tot kunst.

Het is volgens het museum het grootste overzicht van het oeuvre van deze kunstenaar dat ooit in Nederland te zien is geweest. De tentoonstelling is samengesteld door de Berlijnse Akademie der Künste en gaat later naar de Royal Academy of Arts in Londen.

De gratis openstelling van de Fundatie op zaterdag is van 17.00 tot 21.00 uur. Er moet wel voor worden gereserveerd, net als voor andere openingstijden. Met de reserveringen loopt het in de Fundatie al redelijk, aldus een woordvoerster.