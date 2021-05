Chipbedrijf Besi koploper op rustig Damrak

Chiptoeleverancier Besi was maandag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, die een klein verlies liet zien. De Europese beurshandel verliep zeer rustig op de laatste dag van mei. In Londen hadden beleggers een vrije dag. Ook Wall Street houdt de deuren gesloten. In de Verenigde Staten is het Memorial Day, de dag waarop gesneuvelde Amerikaanse militairen worden herdacht.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 712,74 punten. De MidKap zakte ook 0,1 procent, tot 1063,97 punten. De beurs in Frankfurt verloor 0,4 procent in afwachting van de voorlopige Duitse inflatiecijfers voor de maand mei, die later op de dag naar buiten komen.

De CAC40-index in Parijs daalde 0,1 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat in Frankrijk geen leeftijdsgrens meer geldt voor volwassenen voor het krijgen van een coronavaccin. De opening van de vaccinatie voor alle inwoners vanaf 18 jaar vindt twee weken eerder plaats dan verwacht. In de op een na grootste economie van de eurozone worden vanaf 9 juni ook verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voorzien.

Besi

Naast Besi (plus 1,9 procent) behoorde ArcelorMittal tot de sterkste stijgers bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een winst van 1,4 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verhoogden het koersdoel voor het staalconcern. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de MidKap kampte vastgoedfonds Eurocommercial Properties (min 1,8 procent) met een adviesverlaging door Degroof Petercam. Koploper was roestvrijstaalmaker Aperam met een plus van 1 procent.

Beter Bed steeg 2 procent. De beddenverkoper voert vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse winkelketen Sängjätten. De beoogde koper is Lars Larsen Group, het bedrijf van de familie van de oprichter van de Deense interieurketen Jysk. SnowWorld zakte dik 4 procent. De uitbater van indoor-skihallen werd hard geraakt door de volledige sluiting van skipistes sinds half december vanwege de coronapandemie. Volgens SnowWorld werd daardoor in de zes maanden tot eind maart meer dan 24 miljoen euro aan omzet misgelopen.

Deutsche Bank

Deutsche Bank verloor 1,7 procent in Frankfurt. Volgens mediaberichten hangt de grootste bank van Duitsland mogelijk een boete boven het hoofd van de Amerikaanse toezichthouders vanwege het tekortschieten van de maatregelen om witwassen tegen te gaan.

De euro was 1,2187 dollar waard, tegen 1,2193 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 66,99 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 69,37 dollar per vat.