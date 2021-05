Franse onderzoeksrechters ondervragen Carlos Ghosn in Libanon

Ghosn is de voormalige topman van Renault en ook de ex-topman van de Japanse autobedrijven Nissan en Mitsubishi. Hij woont in Beiroet sinds zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan eind 2019, waar hij vastzat op verdenking van fraude. Hij wordt ondervraagd door Franse onderzoeksrechters in het Paleis van Justitie in Beiroet. Zij zouden een week in Libanon verblijven.

De 67-jarige Ghosn wordt onder meer beticht van het misbruik van geld van Renault voor dure feesten in het paleis van Versailles, zoals een huwelijk en het verjaardagsfeest voor zijn vrouw en ook de koop van een privéjacht met bedrijfsmiddelen. De advocaten van Ghosn zeggen dat er onregelmatigheden zijn in het onderzoek van de Franse autoriteiten. Verder ontkent Ghosn alle beschuldigingen van financieel misbruik van bedrijfsgelden.

Er lopen wereldwijd tientallen rechtszaken rond Ghosn. Hij wordt door de Japanse autoriteiten verdacht van financiële malversaties, waaronder valse verklaringen over zijn salaris en privégebruik van bedrijfsgelden. Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest hij aftreden bij de autofabrikanten waar hij de scepter zwaaide. In december 2019 slaagde hij er vervolgens in te vluchten uit Japan, waar hij in huisarrest zat. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Vanuit Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.