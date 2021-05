Vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flesjes

‘Het doel is zoveel mogelijk, maar zeker 90 procent van de kleine plastic flesjes die worden verkocht weer in te nemen’, zegt Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland. ‘Plastic is een waardevolle grondstof en het is zonde als die verloren gaat. Van de kleine plastic flesjes kunnen weer andere verpakkingen en producten gemaakt worden. Statiegeld op kleine plastic flesjes stimuleert mensen om de flesjes weer in te leveren.’

Het nieuwe statiegeldsysteem start 1 juli maar ook voor die datum kunnen consumenten al kleine plastic flesjes frisdrank en water met het nieuwe statiegeldlogo tegenkomen omdat die geleidelijk instromen. Bij aankoop van een klein plastic flesje met het logo betalen consumenten bij de kassa 15 cent statiegeld. Dit bedrag krijgen zij terug als ze de flesjes inleveren. Voor oude plastic flesjes zonder statiegeldlogo geldt dit niet, deze flesjes kunnen dan ook niet worden ingeleverd voor statiegeld.

Inzamelpunten

Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en 600 miljoen grote plastic flessen frisdrank en water verkocht in Nederland. Kleine plastic flesjes met statiegeld kunnen onder andere worden ingeleverd bij (grotere) supermarkten en benzinestations langs de snelweg. Later dit jaar komen ook inzamelpunten op een aantal grote NS-stations. Bij al deze punten krijgen consumenten het statiegeld terug. Bij andere innamepunten zoals sportverenigingen is dat niet altijd het geval. Zij kunnen ervoor kiezen het statiegeld te doneren aan een goed doel. Soms worden bij deze innamepunten beide opties, geld terug of doneren, aangeboden. Bij elk innamepunt staat dit duidelijk aangegeven.

In april 2020 besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden met kleine plastic flesjes frisdrank en water om zo de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Het afgelopen jaar is de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem voorbereid, onder andere door producenten en verkopers van kleine plastic flesjes. Zij zijn verenigd in Statiegeld Nederland, de in- en uitvoeringsorganisatie van het nieuwe statiegeldsysteem.