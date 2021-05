Weer nieuwe coronabesmettingen in Australische staat Victoria

De coronacluster in de Australische staat Victoria blijft groeien. Het aantal besmettingen is in 24 uur met 11 toegenomen tot 51. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de op een na dichtstbevolkte staat van het land de komende dagen kan verergeren.

Er geldt sinds vrijdag een zevendaagse lockdown in Victoria. Honderden locaties zijn aangewezen als risicogebied omdat ze zijn bezocht door besmette personen. Afhankelijk van de situatie moeten andere bezoekers van die locaties, bijvoorbeeld supermarkten, sportscholen en bioscopen, in quarantaine of zich laten testen.

Vicepremier James Merlino van Victoria zegt dat de situatie ‘ongelooflijk ernstig’ is en dat de komende dagen kritiek zullen zijn. Hij waarschuwt dat het aantal besmettingen in de zuidoostelijke staat kan toenemen voordat de situatie verbetert.

Twee medewerkers en een bewoner van een verpleeghuis voor ouderen zijn positief getest op het coronavirus. De autoriteiten vrezen dat dit soort tehuizen zwaar worden getroffen door Covid-19.

Victoria voerde vorig jaar een van de zwaarste en langste lockdowns ter wereld in tijdens een tweede besmettingsgolf. In de staat overleden toen meer dan achthonderd mensen, met name oudere bewoners van verpleeghuizen. Dat is 90 procent van alle Australische coronadoden sinds het begin van de pandemie.