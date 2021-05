Baas Qatar Airways haalt weer uit naar Airbus

‘We hebben een ernstig probleem met Airbus en dat we moeten oplossen. Als we daartoe niet in staat zijn, zullen we weigeren om nog vliegtuigen van hen af te nemen,’ zei hij in een interview met Bloomberg TV. Verder wees Al Baker erop dat de kwestie ook voor veel ‘stress’ kan zorgen in de relatie tussen Airbus en British Airways-moeder IAG, LatAm en andere luchtvaartmaatschappijen waarin Qatar Airways een aandeel heeft.

De waarschuwing komt een paar dagen nadat de topman van Qatar Airways kritiek uitte op de superjumbo A380 van Airbus, die in de ogen van Al Baker te duur en inefficiënt is. Zijn ontevredenheid over dat vliegtuig zou niet het onderwerp zijn van het laatste geschil.

Verder sprak Al Baker ook over de kwestie Ryanair dat door Belarussische autoriteiten werd gedwongen tot een noodlanding om een dissident van boord te halen. Volgens Al Baker had dit nooit mogen gebeuren omdat het een precedent zou kunnen scheppen. Maar anders dan Europese maatschappijen zal Qatar Airways het Belarussische luchtruim niet mijden.