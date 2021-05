Nikkei zakt na tegenvallende cijfers uit Japan en China

De aandelenbeurs in Tokio gaf maandag terrein prijs. Beleggers grepen de tegenvallende cijfers over de Japanse winkelverkopen en de Chinese industrie aan om wat winst te nemen na de recente sterke opmars. De verlenging van de noodtoestand in Japan had weinig impact op de handel. In de strijd tegen het coronavirus verlengde de Japanse regering afgelopen vrijdag zoals verwacht de noodtoestand in verschillende delen van het land tot 20 juni.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1 procent lager op 28.850,20 punten. Vrijdag won de graadmeter nog ruim 2 procent en eindigde voor het eerst sinds 10 mei weer boven de 29.000 punten. De Japanse winkelverkopen namen in april met 12 procent toe, terwijl economen hadden gerekend op een stijging van meer dan 15 procent.

Renesas zakte 5 procent. De Japanse chipmaker haalde 2 miljard dollar op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van de overname van branchegenoot Dialog Semiconductor. Winkelconcern Fast Retailing en techinvesteerder SoftBank, twee zwaargewichten op de Japanse beurs, verloren 0,6 en 1,5 procent. Het farmaceutische concern Astellas Pharma behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 2 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent. De groei van de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie nam in mei iets af ten opzichte van een maand eerder door de sterke stijging van de grondstofprijzen. De activiteit in de dienstensector van de op een na grootste economie ter wereld nam daarentegen in mei voor de vijftiende maand op rij toe dankzij sterke bestedingen tijdens de weeklange vakantieperiode in het land, de zogenoemde Gouden Week.