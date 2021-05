In een woning aan de Scarlattistraat in Tilburg is zondagavond rond 23.10 uur brand gesticht. De ruit van de woonkamer werd vernield en daarna werd iets brandbaar naar binnen gegooid, meldt de politie. Twee bewoners hebben rook ingeademd en worden door ambulancepersoneel behandeld.

De brandweer heeft het vuur geblust en de politie doet onderzoek.