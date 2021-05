Conservatieve partij DISY grootste op Cyprus

Bij de parlementsverkiezing op Cyprus is zondag de conservatieve partij DISY (Democratische Coalitie) opnieuw de grootste geworden met 27,77 procent van de stemmen. In vergelijking met vijf jaar geleden is dat echter bijna 3 procentpunt minder.

Ook de nummer 2, AKEL, leverde in. De linkse partij viel terug van 25,67 naar 22,34 procent. Hetzelfde overkwam de democraten van DIKO, die volgens de Cypriotische kiesraad zijn uitgekomen op 11,29 procent. In 2016 was dat nog 14,45. Veel ontevreden kiezers liepen over naar het rechts-radicale ELAM (Nationaal Volksfront), dat 6,78 procent van het electoraat achter zich kreeg.

De nieuwe partij DIPA (Democratisch Front) kwam het Huis van Afgevaardigden binnen met 6,1 procent, maar iets minder dan de sociaaldemocraten van EDEK (6,72), die een half procentpunt vooruit gingen.

De uitslag van deze stembusgang heeft geen directe gevolgen voor de regering van Cyprus, maar is wel een test in de aanloop naar de presidentsverkiezing van 2023. Momenteel is de conservatieve politicus Nikos Anastasiades (DISY) het staatshoofd van EU-lid Cyprus en de regeringsleider.