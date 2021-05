VN en EU roepen op tot dialoog na gewelddadig protest in Colombia

De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben de Colombiaanse regering opgeroepen de dialoog aan te gaan na een reeks van protesten waarbij tientallen doden zijn gevallen. ‘Ik roep op een ​​einde te maken aan alle vormen van geweld, inclusief vandalisme, en de gesprekken tussen de partijen voort te zetten’, stelde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, zondag in een verklaring.

Bachelet uitte haar bezorgdheid en verwees naar meldingen van gewapende mannen die op demonstranten en journalisten zouden hebben geschoten. Dat zou zelfs gebeuren in het bijzijn van politieagenten. Ook zeventien ambassadeurs uit EU-landen hebben zich uitgesproken tegen de protestgolf in Colombia. Ze stelden dat overleg en onderhandelingen de enige uitweg zijn uit de coronacrisis, aangezien de corona-aanpak lijdt onder de betogingen.

Volgens lokale media zijn in de stad Cali sinds vrijdag veertien doden te betreuren en 98 personen gewond geraakt, van wie 54 door vuurwapens. Onder de slachtoffers is een officier van justitie, die door de woedende menigte werd vermoord. In heel Colombia zijn sinds het uitbreken van de protesten tientallen mensen omgekomen en zijn honderden anderen, onder wie ook veel agenten, gewond geraakt.

Hervorming gezondheidszorg

President Iván Duque scherpte vrijdag het bevel voor de inzet van veiligheidstroepen in Cali en het departement Valle del Cauca, het epicentrum van de protesten, opnieuw aan. Een dag later breidde hij die maatregel uit naar zeven andere districten.

Sinds eind april zijn er talloze protesten en rellen geweest in verschillende steden in Colombia. Aanvankelijk protesteerden de demonstranten tegen een belastinghervorming die inmiddels is ingetrokken. Daarna richtten de betogingen zich onder meer op een hervorming van de gezondheidszorg.